ВИДЕО. Все богатства Мбаппе. Сотрудничество с EA и топовая карьера в FIFA22

Ты бы хотел стать Килианом Мбаппе! Посмотри видео и узнай, чем живет, сколько зарабатывает и на что тратит деньги один из лучших молодых игроков современности Мбаппе! Как талантливому форварду ПСЖ удалось построить такую жизнь? Смотри и узнай!
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Источник — Sport.ua
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