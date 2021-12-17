ВИДЕО. Все богатства Мбаппе. Сотрудничество с EA и топовая карьера в FIFA22

Ты бы хотел стать Килианом Мбаппе! Посмотри видео и узнай, чем живет, сколько зарабатывает и на что тратит деньги один из лучших молодых игроков современности Мбаппе! Как талантливому форварду ПСЖ удалось построить такую жизнь? Смотри и узнай!

Подписывайтесь на канал SportSPOT.