Половина – динамовцы. Топ-10 самых дорогих украинцев на Transfermarkt

Авторитетный портал Transfermarkt назвал десятку самых дорогих украинских футболистов по состоянию на конец 2021 года.
Самым дорогим игроком в списке является полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский, чья трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
Всего на два миллиона дешевле оценили Александра Зинченко, выступающего за английский «Манчестер Сити». Топ-3 замыкает Виктор Цыганков, его ориентировочная стоимость – 25 миллионов евро.
Стоит отметить, что в топ-10 сразу 5 действующих игроков киевского «Динамо» и только 2 представителя донецкого «Шахтера».
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Источник — Sport.ua
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