Половина – динамовцы. Топ-10 самых дорогих украинцев на Transfermarkt

Самым дорогим игроком, по мнению авторитетного портала, является Руслан Малиновский

  • 21.12.2021 04:21
  • 83 просмотра
  • 0 комментариев
Половина – динамовцы. Топ-10 самых дорогих украинцев на Transfermarkt
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Авторитетный портал Transfermarkt назвал десятку самых дорогих украинских футболистов по состоянию на конец 2021 года.

Самым дорогим игроком в списке является полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский, чья трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Всего на два миллиона дешевле оценили Александра Зинченко, выступающего за английский «Манчестер Сити». Топ-3 замыкает Виктор Цыганков, его ориентировочная стоимость – 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что в топ-10 сразу 5 действующих игроков киевского «Динамо» и только 2 представителя донецкого «Шахтера».

Читайте также: У Довбика и Мудрика по +3 млн. Transfermarkt обновил цены футболистов УПЛ

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности