Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук попал в команду недели чемпионата Португалии.
В матче 15-го тура против «Маритиму» (7:1) 26-летний форвард отметился голом и результативной передачей.
Портал SofaScore поставил Яремчуку оценку 8,2. С ней Роман стал лучшим центрфорвардом.
Источник — Sport.ua
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