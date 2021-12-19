Гол плюс пас! Яремчук провел отличный матч: Бенфика разгромила Маритиму

19 декабря проходят матчи 15-го тура чемпионата Португалии.
«Бенфика» громит команду «Маритиму». Украинец Роман Яремчук после перерыва отдал голевую передачу, а затем забил 5-й гол команды.
В чемпионате Португалии лидируют «Спортинг» (41 очко) и «Порту» (38), «Бенфика» занимает третье место (37).
Чемпионат Португалии
15-й тур, 19 декабря
Бенфика – Маритиму – 7:1
Голы: Дарвин Нуньеш, 3, 18, Жилберто, 34, Рафа Силва, 48, Яремчук, 57, Гонсало Рамос, 86, Сеферович, 90+1 – Алипур, 81.
Турнирная таблица
ВИДЕО. Гол Яремчука за Бенфику в ворота Маритиму
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Харис Сеферович (Бенфика).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Goncalo Ramos (Бенфика).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Али Алипур (Маритиму).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Жилберто Жуниор (Бенфика).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
Источник — Sport.ua
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ПС: Добре, що відзначився, але чогось крутого я тут не бачу.
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