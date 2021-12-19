15-й тур
Бенфика
7 : 1
Маритиму
19.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Гол плюс пас! Яремчук провел отличный матч: Бенфика разгромила Маритиму

Украинский форвард отметился двумя результативными действиями

  • 19.12.2021 20:51
  • 5279 просмотров
  • 7 комментариев
Гол плюс пас! Яремчук провел отличный матч: Бенфика разгромила Маритиму
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

19 декабря проходят матчи 15-го тура чемпионата Португалии.

«Бенфика» громит команду «Маритиму». Украинец Роман Яремчук после перерыва отдал голевую передачу, а затем забил 5-й гол команды.

В чемпионате Португалии лидируют «Спортинг» (41 очко) и «Порту» (38), «Бенфика» занимает третье место (37).

Чемпионат Португалии

15-й тур, 19 декабря

Бенфика – Маритиму – 7:1

Голы: Дарвин Нуньеш, 3, 18, Жилберто, 34, Рафа Силва, 48, Яремчук, 57, Гонсало Рамос, 86, Сеферович, 90+1 – Алипур, 81.

Турнирная таблица

ВИДЕО. Гол Яремчука за Бенфику в ворота Маритиму

 

 

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Харис Сеферович (Бенфика).
86' ГОЛ ! Мяч забил Goncalo Ramos (Бенфика).
81' ГОЛ ! Мяч забил Али Алипур (Маритиму).
57' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).
48' ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
34' ГОЛ ! Мяч забил Жилберто Жуниор (Бенфика).
19' ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
3' ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
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    roman_kros
    roman_kros, 19.12.2021 21:39
    +2
    Рахунок 7-1 тут не відзначитися результативними діями було тяжче ніж забити чи гольову віддати.
    ПС: Добре, що відзначився, але чогось крутого я тут не бачу.
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    Андрій Гардзіль
    online
    Андрій Гардзіль, 19.12.2021 21:39
    +2
    В першому таймі мав 3 гола забивати. Реалізація низька. Конкуренти, щоб не витіснили. Нунєс і Сілва зіграли супер.
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    andre_lui
    andre_lui, 19.12.2021 21:33
    +1
    Роман Молодец! Рафа Силва вообще красавец 4паса ＋гол. С Романом они обменялись пасами, это хорошо!
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    Николай Власов
    Николай Власов, 19.12.2021 21:16
    +1
    ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ РОМАН С ЭТИМ УСПЕХОМ УДАЧИ ТЕБЕ В ДАЛЬНЕЙШИХ МАТЧАХ
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 19.12.2021 21:10
    +1
    а шо то с вратарём после гола
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 19.12.2021 21:54 (изменен)
    0
    Добре що Роман відзначився результативними діями, але подивіться на рівень суперника. Марітіму лише на 6 очок випереджає Белененсеш, а в останніх ще дві гри в запасі.
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    kortizol1552
    kortizol1552, 19.12.2021 21:34
    -3
    самый значимый гол из семи
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