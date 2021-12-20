Луис Суарес может продолжить карьеру в МЛС

Звездный форвард «Атлетико» Мадрид Луис Суарес готов продолжить карьеру в МЛС. Он уже провел переговоры с клубом Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

Первый раунд переговоров прошел успешно. Суарес готов перейти в «Интер Майми» в конце текущего сезона. При этом его контракт с «Атлетико» действует до лета 2023 года, а отпускать 34-летнего форварда раньше «Матрасники» не хотят.

В нынешнем сезоне на счету Суарес 8 голов и 2 ассиста в 23 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.