Луис Суарес может продолжить карьеру в МЛС

Форвард готов покинуть «Атлетико» в конце сезона

  • 20.12.2021 22:36
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Луис Суарес может продолжить карьеру в МЛС
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Звездный форвард «Атлетико» Мадрид Луис Суарес готов продолжить карьеру в МЛС. Он уже провел переговоры с клубом Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

Первый раунд переговоров прошел успешно. Суарес готов перейти в «Интер Майми» в конце текущего сезона. При этом его контракт с «Атлетико» действует до лета 2023 года, а отпускать 34-летнего форварда раньше «Матрасники» не хотят.

В нынешнем сезоне на счету Суарес 8 голов и 2 ассиста в 23 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.

Источник — Todofichajes.com

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