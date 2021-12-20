Дженоа – Аталанта. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 19-го тура итальянской Серии А «Дженоа» – «Аталанта».

«Не хочу никого критиковать, но «Дженоа» сейчас находится в плохом состоянии. Андрей Николаевич принял генуэзцев не в самые лучшие для клуба времена. Уровень футболистов «Дженоа» гораздо слабее тех, которые выступают за «Аталанту». Также у генуэзцев есть травмированные футболисты. Но посмотрим, как будет дальше.

Сейчас «Аталанта» выглядит более мобильной, более игровой. Гасперини многие годы строит игру этой команды. И в этом поединке будет преимущество команды из Бергамо. Конечно, «Аталанта» много пропускает, но у «Дженоа» есть проблемы с забитыми мячами. Также генуэзцы очень много пропускают почти в каждой игре. Скорее всего, «Аталанта» выиграет у «Дженоа» и, наверное, уверенно.

Голы будут в этом матче однозначно. Команда Гасперини хорошо играет на атаку, быстро доставляет мяч в чужую штрафную. У «Аталанты» есть хорошие исполнители, которые имеют хороший удар. Здесь нужно отметить и того же Малиновского, который на ворота всегда нацелен. Голы будут. Вопрос только, сколько голов будет. Но голы будут однозначно.

Забьет ли в этом матче Малиновский? Непонятно. Вопрос, выйдет ли Малиновский в старте на этот поединок? Гасперини постоянно делает ротацию состава. А сможет ли он отдать голевой пас? Однозначно! Это тот футболист, который придумывает на поле какие-то нестандартные решения и совершает нестандартные действия. Он может найти нападающего и отдать пас. Малиновский одеяло на себя не тянет. У «Аталанты» есть хорошие нападающие, которых Руслан периодически находит и старается выдать им голевые передачи.

Матч «Дженоа» – «Аталанта» состоится 21-го декабря. Начало встречи в 21:45.