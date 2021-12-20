Дженоа – Аталанта. Прогноз на матч Андрея Воробья

Прогноз эксперта на матч 19-го тура Серии А

  • 20.12.2021 22:18
  • 179 просмотров
  • 0 комментариев
Дженоа – Аталанта. Прогноз на матч Андрея Воробья
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 19-го тура итальянской Серии А «Дженоа» – «Аталанта».

«Не хочу никого критиковать, но «Дженоа» сейчас находится в плохом состоянии. Андрей Николаевич принял генуэзцев не в самые лучшие для клуба времена. Уровень футболистов «Дженоа» гораздо слабее тех, которые выступают за «Аталанту». Также у генуэзцев есть травмированные футболисты. Но посмотрим, как будет дальше.

Сейчас «Аталанта» выглядит более мобильной, более игровой. Гасперини многие годы строит игру этой команды. И в этом поединке будет преимущество команды из Бергамо. Конечно, «Аталанта» много пропускает, но у «Дженоа» есть проблемы с забитыми мячами. Также генуэзцы очень много пропускают почти в каждой игре. Скорее всего, «Аталанта» выиграет у «Дженоа» и, наверное, уверенно.

Голы будут в этом матче однозначно. Команда Гасперини хорошо играет на атаку, быстро доставляет мяч в чужую штрафную. У «Аталанты» есть хорошие исполнители, которые имеют хороший удар. Здесь нужно отметить и того же Малиновского, который на ворота всегда нацелен. Голы будут. Вопрос только, сколько голов будет. Но голы будут однозначно.

Забьет ли в этом матче Малиновский? Непонятно. Вопрос, выйдет ли Малиновский в старте на этот поединок? Гасперини постоянно делает ротацию состава. А сможет ли он отдать голевой пас? Однозначно! Это тот футболист, который придумывает на поле какие-то нестандартные решения и совершает нестандартные действия. Он может найти нападающего и отдать пас. Малиновский одеяло на себя не тянет. У «Аталанты» есть хорошие нападающие, которых Руслан периодически находит и старается выдать им голевые передачи. 

Матч «Дженоа» – «Аталанта» состоится 21-го декабря. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности