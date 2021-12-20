Во вторник, 21 декабря «Севилья» в перенесенном матче 4-го тура Ла Лиги примет «Барселону». Начало матча – в 22:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Севилья» - «Барселона». Прогноз и анонс на матч Ла Лиги

После 18 туров «Севилья» идет второй в турнирной таблице Ла Лиги с 37 очками в активе. «Барселона» седьмая с 27 баллами.