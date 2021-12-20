Лидер чемпионата Турции хочет подписать бывшего вингера Шахтера

31-летний экс-вингер «Шахтера» Дуглас Коста, который последние полгода провел в бразильском «Гремио», может вновь вернуться в Европу.

В услугах футболиста заинтересован лидер нынешнего розыгрыша турецкой Суперлиги – «Трабзонспор».

Турки уже узнали требования, которые выдвигает Дуглас Коста по зарплате и остальным условиям сотрудничества, и теперь намерены обдумать свои возможности.

Также на Дугласа Косту претендуют «Сан-Паулу» и «Севилья». Сам футболист настроен вернуться в Европу, досрочно расторгнув арендный договор с «Гремио», а также планирует договориться о прекращении постоянного контракта с «Ювентусом».