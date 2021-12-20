Александр СВАТОК: «Не думаю о переходе в Европу»

Защитник сосредоточен исключительно на выступлениях в «Днепре-1»

  • 20.12.2021 18:38
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Александр СВАТОК: «Не думаю о переходе в Европу»
© СК Днепр-1. Александр Сваток

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток рассказал о том, планирует ли покидать клуб в ближайшее время, а также высказался об интересе со стороны европейских команд.  

– Вы планируете оставаться в Украине?
– У меня, вроде бы, контракт год, до зимы. Конечно, хотелось бы попробовать поиграть в Европе, но будем смотреть, какими будут варианты. Сейчас я не думаю о том, что у меня заканчивается контракт. Все мои мысли только о том, как восстановиться и приступить к работе. Хотим выполнить задачу клуба и добыть тот результат, который от нас требуют. Сейчас мои мысли только об этом, не думаю о Европе или еще чем-то.

– Правда ли, что за вами следят скауты «Олимпиакоса» и «Базеля»?
– Я ничего не могу сказать по этому поводу. Это вопрос, скорее, к моему агенту, мне об этом ничего неизвестно. Когда будет какое-то конкретное предложение, будем что-то думать и выбирать. Пока мысли только о «Днепре-1», - сказал Сваток.

Источник — Футбол 1/2/3

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