ФОТО. В Новый год без старого лохмотья. Фанаты Динамо просят Луческу уйти

Ультрас столичного клуба продолжают гнуть свою линию

  • 20.12.2021 17:47
  • 585 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. В Новый год без старого лохмотья. Фанаты Динамо просят Луческу уйти
© Pressing. Мирча Луческу

Группировка ультрас «Динамо» WBC передала очередное послание главного тренеру киевского клуба Мирче Луческу.

Фанаты нарисовали граффити, посвященное приходу Нового года со словами «В Новый год без старого лохмотья. Lucescu go away (Луческу, уходи - прим.)».

«Готовясь к встрече Нового года по максимуму избавляйтесь от старого лохмотья. Особенно если это грязный ржавый хлам», – сказано в заявлении активных болельщиков клуба.

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Источник — Facebook

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 20.12.2021 18:01
    0
    А кто вместо него ? Есть кандидатура ?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 20.12.2021 17:58
    0
    кого они предлагают ?
    Или просто его убрать и поставит условных Леоненко вместе со штабом Ф1\2\3.
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 20.12.2021 17:54
    0
    Ссылка
    rus
    rus, 20.12.2021 17:50
    0
    Ссылка
    Jack
    Jack, 20.12.2021 17:50
    0
    У вас есть новое? Или будете голыми ходить?!
    Ссылка
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