ФОТО. В Новый год без старого лохмотья. Фанаты Динамо просят Луческу уйти

Группировка ультрас «Динамо» WBC передала очередное послание главного тренеру киевского клуба Мирче Луческу.

Фанаты нарисовали граффити, посвященное приходу Нового года со словами «В Новый год без старого лохмотья. Lucescu go away (Луческу, уходи - прим.)».

«Готовясь к встрече Нового года по максимуму избавляйтесь от старого лохмотья. Особенно если это грязный ржавый хлам», – сказано в заявлении активных болельщиков клуба.

ФОТО. Один билет до Бухареста. Фанаты Динамо вывесили баннер против Луческу