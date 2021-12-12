ФОТО. Один билет до Бухареста. Фанаты Динамо вывесили баннер против Луческу

Ультрас киевского клуба недовольны результатами команды

  • 12.12.2021 20:08
  • 2640 просмотров
  • 8 комментариев
ФОТО. Один билет до Бухареста. Фанаты Динамо вывесили баннер против Луческу
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Ультрас киевлян в очередной раз вывесили провокационный баннер против тренера их команды Мирчи Луческу. Случилось это на матче 18-го тура УПЛ против «Зари» (1:1).
 
«1 гол, 1 очко, 1 билет в Бухарест», – гласит надпись на баннере, посвященном неудачному выступлению киевлян в Лиге чемпионов.
 
Отметим, что киевляне в этом сезоне еврокубков не выиграли ни одного матча, лишь один раз сыграв вничью.

Источник — Facebook

(15 голосов)

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Комментарии
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    С Новым годом!
    С Новым годом!, 12.12.2021 20:17
    +3
    А когда уже файера разрешили?
    Это же ещё и штраф клубу.
    Ссылка
    Liverpool
    online
    Liverpool, 12.12.2021 20:20
    +2
    А фанаты в курсе, что даже Гвардиола ихних буратин миллиардеров не выведет в топ? Там в голубой паутине надо всех на..., и строить команду с нуля! Оставил бы только Буяльского и Де Пену, остальных на... и массажистов тоже!!!
    Ссылка
    С Новым годом!
    С Новым годом!, 12.12.2021 20:18
    +2
    Calm, 12.12.2021 20:15
    неплохой лозунг
    И был готов ещё до игры.
    Ссылка
    smart-Forever---
    smart-Forever---, 12.12.2021 20:15 (изменен)
    +1
    30-ть серебрянников от Суркиса дороже, чем совесть, честь и порядочность.
    Иуда проглотит обиду на ультрас и вернётся как ни в чём не бывало. Такое г.... не тонет в проруби
    Ссылка
    Liverpool
    online
    Liverpool, 12.12.2021 20:26
    0
    fedd1979, 12.12.2021 20:23
    Ну да ))) з Де Пеною багато добєтеся. Найшли світило
    С Сидорчуком, Шепелевым, Шелаевым, Андриевским, Сиротой, Забарным и конечно-же Гармашем с Циганковым добьётесь большего!!!
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    Calm
    Calm, 12.12.2021 20:15
    0
    неплохой лозунг
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 12.12.2021 20:27
    -3
    Сыграли 12 игр, кто ни будь видел фанатов Шахтера.
    Я лично только на игре Мариуполь -Черноморец с баннером против ....
    Очень похоже....
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 12.12.2021 20:23
    -5
    Liverpool, 12.12.2021 20:20
    А фанаты в курсе, что даже Гвардиола ихних буратин миллиардеров не выведет в топ? Там в голубой паутине надо всех на..., и строить команду с нуля! Оставил бы только Буяльского и Де Пену, остальных на... и массажистов тоже!!!
    Ну да ))) з Де Пеною багато добєтеся. Найшли світило
    Ссылка
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