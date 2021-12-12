ФОТО. Один билет до Бухареста. Фанаты Динамо вывесили баннер против Луческу

Ультрас киевлян в очередной раз вывесили провокационный баннер против тренера их команды Мирчи Луческу. Случилось это на матче 18-го тура УПЛ против «Зари» (1:1).
«1 гол, 1 очко, 1 билет в Бухарест», – гласит надпись на баннере, посвященном неудачному выступлению киевлян в Лиге чемпионов.
Отметим, что киевляне в этом сезоне еврокубков не выиграли ни одного матча, лишь один раз сыграв вничью.
Источник — Facebook
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Это же ещё и штраф клубу.
Иуда проглотит обиду на ультрас и вернётся как ни в чём не бывало. Такое г.... не тонет в проруби
Я лично только на игре Мариуполь -Черноморец с баннером против ....
Очень похоже....
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