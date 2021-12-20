Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Дженоа – Аталанта

Во вторник, 21 декабря, в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в которой «Дженоа» примет «Аталанту».
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по Киеву.
Дженоа – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В прямом эфире матч можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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