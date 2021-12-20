ЦЫГАНЫК: «Информация по переходу Миколенко в Эвертон будет после 1 января»

Журналист Игорь Цыганык рассказал о возможном трансфере защитника «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко в «Эвертон».

«Официальная информация по переходу Миколенко в «Эвертон» будет после 1 января. Сейчас, насколько я понимаю, идет последний этап переговоров. Клубы очень близки к тому, чтобы все завершить. Сумма трансфера Миколенко составит 20 млн.

Я разговаривал с Игорем Суркисом, который очень рад, что есть интерес к украинским футболистам. И он подтвердил, что действительно пообещал футболистам, что если по ним поступят достойные предложения, то он даст им шанс проявить себя в других клубах», – сказал журналист в эфире «Цыганык LIVE» на Footballhub.

В нынешнем сезоне на счету Миколенко 3 ассиста в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах.

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