ЦЫГАНЫК: «Информация по переходу Миколенко в Эвертон будет после 1 января»

Игорь Цыганык уверен, что этот трансфер состоится

  • 20.12.2021 16:59
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  • 3 комментария
ЦЫГАНЫК: «Информация по переходу Миколенко в Эвертон будет после 1 января»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Журналист Игорь Цыганык рассказал о возможном трансфере защитника «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко в «Эвертон».

«Официальная информация по переходу Миколенко в «Эвертон» будет после 1 января. Сейчас, насколько я понимаю, идет последний этап переговоров. Клубы очень близки к тому, чтобы все завершить. Сумма трансфера Миколенко составит 20 млн.

Я разговаривал с Игорем Суркисом, который очень рад, что есть интерес к украинским футболистам. И он подтвердил, что действительно пообещал футболистам, что если по ним поступят достойные предложения, то он даст им шанс проявить себя в других клубах», – сказал журналист в эфире «Цыганык LIVE» на Footballhub.

В нынешнем сезоне на счету Миколенко 3 ассиста в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах.

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Источник — FootballHub

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    AK.228
    AK.228, 20.12.2021 17:43 (изменен)
    +1
    ошалел суркис от суммы трансфера
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    Burevestnik
    Burevestnik, 20.12.2021 17:34
    +1
    по не переходу будет инфа до того или раньше?
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    u6464u
    u6464u, 20.12.2021 17:42
    0
    если и будет переход , то это из серии Супряга 6 млн., этот Мыкола Евертону и на фиг не нужен.
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