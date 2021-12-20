Лучшим ассистентом УПЛ в 2021 году стал Алан Патрик

30-летний полузащитник горняков за весну и осень этого года сделал 9 голевых передач

  • 20.12.2021 14:36
  • 297 просмотров
  • 0 комментариев
Лучшим ассистентом УПЛ в 2021 году стал Алан Патрик
© ФК Шахтер. Алан Патрик

Лучшим ассистентом УПЛ в 2021 году стал 30-летний полузащитник «Шахтера» Алан Патрик. 5 голевых передач он сделал в весенней части сезона-2020/21 и 4 - осенью в ЧУ-2021/22. Бразилец на два пункта опередил соотечественника и одноклубника Додо, а также люксембургского легионера «Ворсклы» Оливье Тилля.

Лучший ассистент 2020 года Виталий Буяльский на сей раз не попал даже в топ-10. К слову, в предыдущие 10 лет игроки «Шахтера» четырежды завоевывали пальму первенства в этой номинации: Виллиан в 2011-м, Дарио Срна в 2012-м и 2016-м, Тайсон в 2018-м.

Лучшие ассистенты УПЛ в 2021 году

 

Игрок

Клуб

Весна

Осень

Всего

1.

АЛАН ПАТРИК

Шахтер

5

4

9

2.

ДОДО

Шахтер

3

4

7

 

Оливье ТИЛЛЬ

Ворскла

0

7

7

4.

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ

Десна

2

4

6

 

Александр КАРАВАЕВ

Динамо

4

2

6

 

МАРЛОС

Шахтер

2

4

6

 

Михаил МУДРИК

Шахтер

0

6

6

 

Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ

Заря

2

4

6

 

Александр СКЛЯР

Ворскла

2

4

6

 

Петр СТАСЮК

Мариуполь

3

3

6

 

Андрей ТОТОВИЦКИЙ

Десна

3

3

6

 

Николай ШАПАРЕНКО

Динамо

2

4

6

Лучшие ассистенты года в предыдущие 5 лет

Год

 Игрок

Клуб

Весна

Осень

Всего

2016

Дарио СРНА

Шахтер

2

6

8

2017

Николай МОРОЗЮК

Динамо

6

6

12

2018

ТАЙСОН

Шахтер

4

8

12

2019

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

8

5

13

2020

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

3

3

6

Читайте также: Лучшим бомбардиром УПЛ в 2021 году стал Артем Довбик

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности