Лучшим ассистентом УПЛ в 2021 году стал Алан Патрик

Лучшим ассистентом УПЛ в 2021 году стал 30-летний полузащитник «Шахтера» Алан Патрик. 5 голевых передач он сделал в весенней части сезона-2020/21 и 4 - осенью в ЧУ-2021/22. Бразилец на два пункта опередил соотечественника и одноклубника Додо, а также люксембургского легионера «Ворсклы» Оливье Тилля.

Лучший ассистент 2020 года Виталий Буяльский на сей раз не попал даже в топ-10. К слову, в предыдущие 10 лет игроки «Шахтера» четырежды завоевывали пальму первенства в этой номинации: Виллиан в 2011-м, Дарио Срна в 2012-м и 2016-м, Тайсон в 2018-м.

Лучшие ассистенты УПЛ в 2021 году

Игрок Клуб Весна Осень Всего 1. АЛАН ПАТРИК Шахтер 5 4 9 2. ДОДО Шахтер 3 4 7 Оливье ТИЛЛЬ Ворскла 0 7 7 4. Владислав КАЛИТВИНЦЕВ Десна 2 4 6 Александр КАРАВАЕВ Динамо 4 2 6 МАРЛОС Шахтер 2 4 6 Михаил МУДРИК Шахтер 0 6 6 Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ Заря 2 4 6 Александр СКЛЯР Ворскла 2 4 6 Петр СТАСЮК Мариуполь 3 3 6 Андрей ТОТОВИЦКИЙ Десна 3 3 6 Николай ШАПАРЕНКО Динамо 2 4 6

Лучшие ассистенты года в предыдущие 5 лет

Год Игрок Клуб Весна Осень Всего 2016 Дарио СРНА Шахтер 2 6 8 2017 Николай МОРОЗЮК Динамо 6 6 12 2018 ТАЙСОН Шахтер 4 8 12 2019 Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 8 5 13 2020 Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 3 3 6

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