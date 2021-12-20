Лучшим ассистентом УПЛ в 2021 году стал Алан Патрик

Лучшим ассистентом УПЛ в 2021 году стал 30-летний полузащитник «Шахтера» Алан Патрик. 5 голевых передач он сделал в весенней части сезона-2020/21 и 4 - осенью в ЧУ-2021/22. Бразилец на два пункта опередил соотечественника и одноклубника Додо, а также люксембургского легионера «Ворсклы» Оливье Тилля.
Лучший ассистент 2020 года Виталий Буяльский на сей раз не попал даже в топ-10. К слову, в предыдущие 10 лет игроки «Шахтера» четырежды завоевывали пальму первенства в этой номинации: Виллиан в 2011-м, Дарио Срна в 2012-м и 2016-м, Тайсон в 2018-м.
Лучшие ассистенты УПЛ в 2021 году
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
1.
|
АЛАН ПАТРИК
|
Шахтер
|
5
|
4
|
9
|
2.
|
ДОДО
|
Шахтер
|
3
|
4
|
7
|
|
Оливье ТИЛЛЬ
|
Ворскла
|
0
|
7
|
7
|
4.
|
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ
|
Десна
|
2
|
4
|
6
|
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Динамо
|
4
|
2
|
6
|
|
МАРЛОС
|
Шахтер
|
2
|
4
|
6
|
|
Михаил МУДРИК
|
Шахтер
|
0
|
6
|
6
|
|
Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ
|
Заря
|
2
|
4
|
6
|
|
Александр СКЛЯР
|
Ворскла
|
2
|
4
|
6
|
|
Петр СТАСЮК
|
Мариуполь
|
3
|
3
|
6
|
|
Андрей ТОТОВИЦКИЙ
|
Десна
|
3
|
3
|
6
|
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Динамо
|
2
|
4
|
6
Лучшие ассистенты года в предыдущие 5 лет
|
Год
|
Игрок
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
2016
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
2
|
6
|
8
|
2017
|
Николай МОРОЗЮК
|
Динамо
|
6
|
6
|
12
|
2018
|
ТАЙСОН
|
Шахтер
|
4
|
8
|
12
|
2019
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
8
|
5
|
13
|
2020
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
3
|
3
|
6
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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