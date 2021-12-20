Николай Морозюк – новый гость проекта «В Десятку»!

Украинский футболист Николай Морозюк станет гостем очередного эпизода видеопроекта Sport.ua «В Десятку».
33-летний полузащитник известен по выступлениям за киевское Динамо, донецкий Металлург и турецкий Ризеспор. В составе Динамо Морозюк дважды выигрывал чемпионат Украины.
Согласно формату проекта, гость получает 5 вопросов от редакции и 5 вопросов от читателей.
Свои вопросы вы можете оставить в комментариях.
Предыдущим гостем «В десятку» был Андрей Воробей.
Источник — Sport.ua
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