Николай Морозюк – новый гость проекта «В Десятку»!

Экс-полузащитник киевского «Динамо» ответит на ваши вопросы

  • 20.12.2021 08:24
  • 148 просмотров
  • 1 комментарий
Николай Морозюк – новый гость проекта «В Десятку»!
© ФК Ризеспор. Николай Морозюк

Украинский футболист Николай Морозюк станет гостем очередного эпизода видеопроекта Sport.ua «В Десятку».

33-летний полузащитник известен по выступлениям за киевское Динамо, донецкий Металлург и турецкий Ризеспор. В составе Динамо Морозюк дважды выигрывал чемпионат Украины.

Согласно формату проекта, гость получает 5 вопросов от редакции и 5 вопросов от читателей.

Свои вопросы вы можете оставить в комментариях.

Предыдущим гостем «В десятку» был Андрей Воробей.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 20.12.2021 08:25
    0
    Краше б його колишня дружина була гостем
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