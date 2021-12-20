Баснословная сумма. Известно, сколько Шаблий заработал на продаже Мампасси

Стали известны подробности трансфера защитника Марка Мампасси, которого донецкий «Шахтер» продал в московский «Локомотив».

По данным источника, агентская комиссия Вадима Шаблия за переход 18-летнего центрбека составила 400 тысяч евро.

При этом «Шахтер» получил за трансфер 4 миллиона евро, а сам футболист, который подписал 5-летний контракт, будет зарабатывать в год 300 тысяч евро.