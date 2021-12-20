Баснословная сумма. Известно, сколько Шаблий заработал на продаже Мампасси

Сам Марк в год будет зарабатывать меньшую сумму, чем агентские комиссионные за его трансфер

  • 20.12.2021 05:21
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Баснословная сумма. Известно, сколько Шаблий заработал на продаже Мампасси
© ФК Мариуполь. Марк Мампасси

Стали известны подробности трансфера защитника Марка Мампасси, которого донецкий «Шахтер» продал в московский «Локомотив».

По данным источника, агентская комиссия Вадима Шаблия за переход 18-летнего центрбека составила 400 тысяч евро.

При этом «Шахтер» получил за трансфер 4 миллиона евро, а сам футболист, который подписал 5-летний контракт, будет зарабатывать в год 300 тысяч евро.

Источник — Telegram

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