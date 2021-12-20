Антонио КОНТЕ: «Ничья с Ливерпулем – это хорошо»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (2:2) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

«На мой взгляд, ничья в матче с «Ливерпулем» - это хорошо. Мы говорим об одной из лучших команд в мире. В последние годы клуб многого добился. Играть с «Ливерпулем» непросто, и нужно быть готовыми к борьбе.

Это была захватывающая игра для болельщиков. Одно очко - это хорошо, но если мы хотим развивать свой менталитет, то должны быть разочарованными тем, что взяли только одно очко.

Я не видел моментов с нарушениями Робертсона и Кейна. Мой персонал сказал, что в моменте со вторым голом «Ливерпуля» была игра рукой, но я ничего не видел. Завтра пересмотрю матч более спокойно», - сказал Конте.