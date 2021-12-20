Источник: украинец Качараба может перейти в один из топ-клубов Бундеслиги

Футбольный агент Вячеслав Заховайло сообщил, что украинский футболист Тарас Качараба может оказаться в Бундеслиге.

Центральный защитник сейчас играет за пражскую «Славию» на правах аренды из «Слована» Либерец, причем арендное соглашение истекает в конце декабря 2021 года.

Вячеслав Заховайло рассказал: «У Качарабы заканчивается договор аренды, ведь его контракт принадлежит либерецкому Словану, и сейчас в ближайшее время станет известно, останется ли он в «Славии», либо перейдет в другие клубы.

К Тарасу сейчас проявляют интерес три клуба – из Бундеслиги, представляющий первую шестерку, из MLS и из Бельгии. В последнем случае это, уже, по сути, официальный запрос на игрока.

Но трансфер в какой-либо из этих клубов состоится только в том случае, если до 31 января будущего года «Славия» не использует предусмотренную договором опцию выкупа Качарабы у «Слована». Если же говорить о финансовой стороне вопроса, то по Качарабе сумма трансфера составляет свыше 1,5 млн евро».

В нынешнем сезоне 26-летний Качараба сыграл 21 матч и забил 1 гол за «Славию» во всех турнирах. В сентябре защитник дебютировал за сборную Украины в товарищеской игре с командой Чехии (1:1).