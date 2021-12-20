ВИДЕО. Торино выиграл у Вероны, Сампдория и Венеция разошлись миром

19 декабря состоялись матчи 18-го тура чемпионата Италии.
Торино выиграл у Вероны (1:0), а Сампдория и Венеция разошлись миром (1:1).
Торино – Верона – 1:0. Видео голов и обзор матча
Гол: Томмазо Побега, 26.
Сампдория – Венеция – 1:1. Видео голов и обзор матча
Голы: Маноло Габбьядини, 1 – Томас Анри, 87.
События матча
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Побега (Торино).
|25'
|Джанджакомо Маньяни (Эллас Верона) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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