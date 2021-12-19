18-й тур
Атлетик
3 : 2
Бетис
19.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лидер потерял очки. Реал не сумел распечатать ворота Кадиса

Мадридский клуб потерял очки впервые с 27 октября

  • 19.12.2021 23:59
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Лидер потерял очки. Реал не сумел распечатать ворота Кадиса
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Реал» не сумел распечатать ворота «Кадиса» (0:0).

Мадридский клуб потерял очки впервые с 27 октября, когда команда Карло Анчелотти разошлась миром с «Осасуной» (0:0).

«Реал» набрал 42 очка и удерживает лидерство в Ла Лиге.

Ла Лига. 18-й тур

Реал – Кадис – 0:0

Реал: Куртуа, Эдер Милитау, Алаба, Менди (Начо, 82), Кроос, Каземиро, Вальверде (Йович, 70), Азар, Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор.

Кадис: Ледесма, Фали, Акапо, Кала, Эспино, Йенссон (Бастида, 85), Фернандес, Аларкон (Мауро, 90), Лосано (Негредо, 46), Алехо (Чапела, 70), Собрино.

Предупреждения: Каземиро 26 – Кала 64.

Судья: Латре.

Атлетик Бильбао – Бетис – 3:2

Голы: Иньяки Уильямс, 2, 72, Де Маркос, 89 – Хуанми, 6, Фекир, 52.

Хетафе – Осасуна – 1:0

Гол: Поведа, 90+3.

Гранада – Мальорка – 4:1

Голы: Молина, 20, 61, 90+1, Пуэртас, 90+6 – Даниэль Родригес, 24.

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Оскар де Маркос (Атлетик).
72' ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
52' ГОЛ ! Мяч забил Набиль Фекир (Бетис).
6' ГОЛ ! Мяч забил Хуанми (Бетис).
2' ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).

Источник — Sport.ua

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