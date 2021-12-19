Лидер потерял очки. Реал не сумел распечатать ворота Кадиса

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Реал» не сумел распечатать ворота «Кадиса» (0:0).
Мадридский клуб потерял очки впервые с 27 октября, когда команда Карло Анчелотти разошлась миром с «Осасуной» (0:0).
«Реал» набрал 42 очка и удерживает лидерство в Ла Лиге.
Ла Лига. 18-й тур
Реал – Кадис – 0:0
Реал: Куртуа, Эдер Милитау, Алаба, Менди (Начо, 82), Кроос, Каземиро, Вальверде (Йович, 70), Азар, Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор.
Кадис: Ледесма, Фали, Акапо, Кала, Эспино, Йенссон (Бастида, 85), Фернандес, Аларкон (Мауро, 90), Лосано (Негредо, 46), Алехо (Чапела, 70), Собрино.
Предупреждения: Каземиро 26 – Кала 64.
Судья: Латре.
Атлетик Бильбао – Бетис – 3:2
Голы: Иньяки Уильямс, 2, 72, Де Маркос, 89 – Хуанми, 6, Фекир, 52.
Хетафе – Осасуна – 1:0
Гол: Поведа, 90+3.
Гранада – Мальорка – 4:1
Голы: Молина, 20, 61, 90+1, Пуэртас, 90+6 – Даниэль Родригес, 24.
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Оскар де Маркос (Атлетик).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Набиль Фекир (Бетис).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуанми (Бетис).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
Источник — Sport.ua
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