Ньюкасл повторил антирекорд в истории АПЛ

«Ньюкасл» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в матче 18-го тура АПЛ.

В этой игре «сороки» повторили антирекорд по количеству пропущенных голов в году. В 2021-м году команда пропустила 79 голов.

По этому показателю «Ньюкасл» сравнялся с командой «Ипсвич Таун», которая пропустила такое же же количество голов в 1994 году.

Однако до конца года «Ньюкаслу» еще предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» (27 декабря) и «Эвертоном» (30 декабря).