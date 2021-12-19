Ньюкасл повторил антирекорд в истории АПЛ

«Ньюкасл» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в матче 18-го тура АПЛ.
В этой игре «сороки» повторили антирекорд по количеству пропущенных голов в году. В 2021-м году команда пропустила 79 голов.
По этому показателю «Ньюкасл» сравнялся с командой «Ипсвич Таун», которая пропустила такое же же количество голов в 1994 году.
Однако до конца года «Ньюкаслу» еще предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» (27 декабря) и «Эвертоном» (30 декабря).
Источник — Opta
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