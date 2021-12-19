Ньюкасл повторил антирекорд в истории АПЛ

«Сороки» пропустили уже 79 голов в 2021 году

  • 19.12.2021 20:44
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Ньюкасл повторил антирекорд в истории АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ньюкасл» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в матче 18-го тура АПЛ. 

В этой игре «сороки» повторили антирекорд по количеству пропущенных голов в году. В 2021-м году команда пропустила 79 голов.

По этому показателю «Ньюкасл» сравнялся с командой «Ипсвич Таун», которая пропустила такое же же количество голов в 1994 году.

Однако до конца года «Ньюкаслу» еще предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» (27 декабря) и «Эвертоном» (30 декабря).

Источник — Opta

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