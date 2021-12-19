Александр ЗИНЧЕНКО: «Не лучший день в офисе, но потрясающий результат»

Игрок сборной Украины Александр Зинченко провел качественный матч за «Манчестер Сити». «Горожане» разгромили «Ньюкасл» со счетом 4:0.
Зинченко записал в свой актив голевой пас. После игры украинец поделился впечатлениями.
«Не самый лучший день в офисе, но все равно потрясающий результат. Давайте больше, «Ман Сити»», - написал Зинченко в Instagram.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.