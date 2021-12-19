39-летний форвард Гранады – самый возрастной автор хет-трика в истории

Хорхе Молина помог команде победить и вошел в историю Ла Лиги

  • 19.12.2021 17:38
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39-летний форвард Гранады – самый возрастной автор хет-трика в истории
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Гранада» разгромила «Мальорку» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 4:1.

Игра примечательна тем, что форвард Хорхе Молина в матче вошел в историю. Футболист «Гранады» оформил хет-трик. Как  сообщает Gracenote Live, испанец стал самым возрастным футболистом, забившим три гола в матче Ла Лиги. В день игры ему было 39 лет 241 день.

Молина побил рекорд вингера «Бетиса» Хоакина, оформившего хет-трик в возрасте 38 лет 140 дней.

«Гранада» - «Мальорка» - 4:1
Голы: Молина, 20, 61, 91, Пуэртас, 96 - Родригес, 24.

Источник — Gracenote Live

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