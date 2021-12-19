Экс-тренер сборной России возглавит Ференцварош

Выбор был сделан в пользу Станислава Черчесова

  • 19.12.2021 17:01
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Экс-тренер сборной России возглавит Ференцварош
© Getty Images/Global Images Ukraine. Станислав Черчесов

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов возглавить «Ференцварош». Эту информацию подтвердил Чаба Мате, который сейчас временно исполняет обязанности наставника команды.

Предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую он возглавлял в 2016 – 2021 годах. В 2018 году он вывел команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

Кроме Черчесова, на пост наставника «Ференцвароша» рассматривались два украинца – Юрий Вернидуб и Виктор Скрипник.

Источник — Twitter

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