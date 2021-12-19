18-й тур
Фиорентина
2 : 2
Сассуоло
19.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Фиорентина спаслась со счета 0:2 в матче с Сассуоло

Боевая ничья во Флоренции

  • 19.12.2021 16:51
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Серия А. Фиорентина спаслась со счета 0:2 в матче с Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Фиорентина» в 18-м туре Серии А дома сыграла вничью 2:2 с «Сассуоло». «Фиалки» сумели отыграть со счета 0:2, а с 68-й минуты играли в меньшинстве.

Форвард «Фиорентины» Душал Влахович забил свой 33-й гол в календарном 2021 году, и повторил достижение Криштиану Роналду образца прошлого года.

«Фиорентина» - «Сассуоло» - 2:2
Голы: Влахович 51, Торрейра 61 – Скамакка 32, Фраттези 37
Удаление: Бираги 68 (Фиорентина)

Турнирная таблица Серии А

Обзор матча:

События матча
68' Кристиано Бираги (Фиорентина) получает красную карточку.
61' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Торрейра (Фиорентина).
51' ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
37' ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Сассуоло).
32' ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Сассуоло).

Источник — Sport.ua

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