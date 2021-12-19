Сегодня «Фиорентина» в 18-м туре Серии А дома сыграла вничью 2:2 с «Сассуоло». «Фиалки» сумели отыграть со счета 0:2, а с 68-й минуты играли в меньшинстве.
Форвард «Фиорентины» Душал Влахович забил свой 33-й гол в календарном 2021 году, и повторил достижение Криштиану Роналду образца прошлого года.
«Фиорентина» - «Сассуоло» - 2:2
Голы: Влахович 51, Торрейра 61 – Скамакка 32, Фраттези 37
Удаление: Бираги 68 (Фиорентина)
Обзор матча:
События матча
|68'
|Кристиано Бираги (Фиорентина) получает красную карточку.
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Торрейра (Фиорентина).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Сассуоло).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Сассуоло).
Источник — Sport.ua
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