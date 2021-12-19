Сегодня «Фиорентина» в 18-м туре Серии А дома сыграла вничью 2:2 с «Сассуоло». «Фиалки» сумели отыграть со счета 0:2, а с 68-й минуты играли в меньшинстве.

Форвард «Фиорентины» Душал Влахович забил свой 33-й гол в календарном 2021 году, и повторил достижение Криштиану Роналду образца прошлого года.

«Фиорентина» - «Сассуоло» - 2:2

Голы: Влахович 51, Торрейра 61 – Скамакка 32, Фраттези 37

Удаление: Бираги 68 (Фиорентина)

Турнирная таблица Серии А

Обзор матча: