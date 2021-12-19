Стало известно, сколько пропустит Борячук

«Рух» возобновит тренировочный процесс 9 января 2022 года.

Как сообщает источник, не присоединится к команде основной нападающий – Андрей Борячук. Из-за мышечной травмы он не смог помочь своей команде в последних турах чемпионата УПЛ и 17 декабря был прооперирован.

На восстановление футболисту потребуется два месяца и есть надежда, что форвард успеет вернуться в строй к началу весенней части сезона.

По имеющейся информации, 30 января футболисты «Руха» улетят на сбор в Турцию, где проведут восемь контрольных матчей. Возвращение во Львов запланировано на 21 февраля.