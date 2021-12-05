Форвард Руха получил травму и вскоре перенесет операцию

Нападающий «Руха» Андрей Борячук пропустил матч 17 тура УПЛ против «Ворсклы» (0:0).
Как сообщает источник, у 25-летнего форварда возникли проблемы с пахом, он не сможет помочь «Руху» и в поединке 18 тура - с «Вересом», который состоится 11 декабря.
На следующей неделе арендованный у «Шахтера» футболист будет прооперирован.
В этом сезоне Андрей Борячук провел за «Рух» 13 поединков, в которых отметился четырьмя голами.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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