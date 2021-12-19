Луис СУАРЕС о Симеоне: «Чертов мудак»

Форвард «Атлетико» разочарован заменой в матче

  • 19.12.2021 15:59
  • 3964 просмотра
  • 2 комментария
Луис СУАРЕС о Симеоне: «Чертов мудак»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 18-го тура чемпионата Испании «Атлетико» уступил «Севилье» (1:2).

Нападающий мадридской команды Луис Суарес остался недоволен главным тренером команды Диего Симеоне после того, как его заменили на 57-й минуте игры. На тот момент «Атлетико» играл с «Севильей» вничью 1:1.

Испанская пресса привела расшифровку слов уругвайца после замены: «Чертов мудак, опять все то же самое». Позже, когда он подошел к скамейке, сбросил гетры и закрыл лицо. Форвард «Атлетико» в последних десяти играх команды забил лишь 1 гол.

Источник — Marca

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    umnuy2, 19.12.2021 16:45
    +2
    а что лунин тогда о тренере реала должен сказать
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 19.12.2021 16:45
    +2
    пресса кидает говно на вентилятор...что то типа нашего Денисова...
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