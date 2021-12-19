Луис СУАРЕС о Симеоне: «Чертов мудак»

В поединке 18-го тура чемпионата Испании «Атлетико» уступил «Севилье» (1:2).

Нападающий мадридской команды Луис Суарес остался недоволен главным тренером команды Диего Симеоне после того, как его заменили на 57-й минуте игры. На тот момент «Атлетико» играл с «Севильей» вничью 1:1.

Испанская пресса привела расшифровку слов уругвайца после замены: «Чертов мудак, опять все то же самое». Позже, когда он подошел к скамейке, сбросил гетры и закрыл лицо. Форвард «Атлетико» в последних десяти играх команды забил лишь 1 гол.