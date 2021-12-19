ВИДЕО. В чемпионате Турции забили невероятный гол с центра поля

Вчера «Газиантеп» в 16-м туре чемпионата Турции дома обыграл «Фенербахче» 3:2. На 8-й минуте невероятным голом с центра поля отличился полузащитник хозяев Жоао Фигейредо:
⚽ Sizlerin oylarıyla belirlenen, @ClearTurkiye ile #SporTotoSüperLig'de 16. Haftanın Golü, Gaziantep FK'nın yıldız ismi Joao Figueiredo'dan geldi! #ClearİleHaftanınGolü pic.twitter.com/F8PXgxT4en— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 16, 2021
Источник — Beinsports.com
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