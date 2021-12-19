Юный воспитанник Барселоны побил достижение Месси

Вчера «Барселона» в 18-м туре Ла Лиги дома обыграла «Эльче» 3:2. Дебютным голом за каталонцев отличился 17-летний воспитанник клуба Гави.

Он забил свой дебютный гол за «Барселону» в более молодом возрасте, чем Лионель Месси – в 17 лет и 135 дней. Месси впервые забил в 17 лет и 331 день.

В более молодом возрасте, чем Гави, за «Барселону» забивали только Ансу Фати (16 лет и 304 дня) и Боян Кркич (17 лет и 53 дня).