Юный воспитанник Барселоны побил достижение Месси

Гави забил свой дебютный гол за каталонцев

  • 19.12.2021 10:54
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Юный воспитанник Барселоны побил достижение Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Вчера «Барселона» в 18-м туре Ла Лиги дома обыграла «Эльче» 3:2. Дебютным голом за каталонцев отличился 17-летний воспитанник клуба Гави.

Он забил свой дебютный гол за «Барселону» в более молодом возрасте, чем Лионель Месси – в 17 лет и 135 дней. Месси впервые забил в 17 лет и 331 день.

В более молодом возрасте, чем Гави, за «Барселону» забивали только Ансу Фати (16 лет и 304 дня) и Боян Кркич (17 лет и 53 дня).

Источник — Sport.ua

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