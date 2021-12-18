Барселона вела 2:0, но едва не упустила победу над Эльче

В субботу, 18 декабря, состоялись очередные поединки 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Райо Вальекано» дома обыграл «Алавес» со счетом 2:0, «Вильярреал» на выезде без проблем разобрался с «Сосьедадом» — 3:1.

А вот каталонская «Барселона» заставила понервничать своих фанатов. После первого тайма «блаугранас» вели со счетом 2:0, но «Эльче» едва не перевернул все с ног на голову, забив на 62-й и 63-й минутах. Тем не менее, «Барселона» нашла в себе силы забить победный гол. На 85-й минуте отличился Нико Гонсалес. Арбитр долго смотрел повторы, но победный мяч «блаугранас» все же засчитал.

«Райо Вальекано» — «Алавес» — 2:0

Голы: Гвардиола, 19, Катена, 26

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал» — 1:3

Голы: Исак, 32 — Жерар Морено, 38, 68, Чуквуэзе, 90

«Барселона» — «Эльче» — 3:2

Голы: Жуджла, 16, Гави, 19, Нико Гонсалес, 85 — Моренте, 62, Милья, 63

«Барселона»: тер Штеген, Лангле, Араухо, Эрик Гарсия, Альба, де Йонг (Пуч, 76), Бускетс, Гави, Жуджла (Нико Гонсалес, 72), Эззальзули (Бальде, 89), Дембеле.

«Эльче»: Бадия, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика (Хосема, 83), Хосан (Моренте, 46), Фидель (Милья, 59), Марконе (Гумбау, 46), Маскарель (Гути, 60), Лукас Перес, Бойе.

Предупреждения: Милья (71), Гумбау (77), Эрик Гарсия (79), Роко (86).