18-й тур
Райо Вальекано
2 : 0
Алавес
18.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона вела 2:0, но едва не упустила победу над Эльче

Каталонская команда забила решающий гол на последних минутах матча

  • 18.12.2021 21:23
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  • 1 комментарий
Барселона вела 2:0, но едва не упустила победу над Эльче
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 декабря, состоялись очередные поединки 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Райо Вальекано» дома обыграл «Алавес» со счетом 2:0, «Вильярреал» на выезде без проблем разобрался с «Сосьедадом» — 3:1.

А вот каталонская «Барселона» заставила понервничать своих фанатов. После первого тайма «блаугранас» вели со счетом 2:0, но «Эльче» едва не перевернул все с ног на голову, забив на 62-й и 63-й минутах. Тем не менее, «Барселона» нашла в себе силы забить победный гол.  На 85-й минуте отличился Нико Гонсалес. Арбитр долго смотрел повторы, но победный мяч «блаугранас» все же засчитал.

«Райо Вальекано» — «Алавес» — 2:0
Голы: Гвардиола, 19, Катена, 26

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал» — 1:3
Голы: Исак, 32 — Жерар Морено, 38, 68, Чуквуэзе, 90

«Барселона» — «Эльче» — 3:2
Голы: Жуджла, 16, Гави, 19, Нико Гонсалес, 85 — Моренте, 62, Милья, 63

«Барселона»: тер Штеген, Лангле, Араухо, Эрик Гарсия, Альба, де Йонг (Пуч, 76), Бускетс, Гави, Жуджла (Нико Гонсалес, 72), Эззальзули (Бальде, 89), Дембеле.
«Эльче»: Бадия, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика (Хосема, 83), Хосан (Моренте, 46), Фидель (Милья, 59), Марконе (Гумбау, 46), Маскарель (Гути, 60), Лукас Перес, Бойе.
Предупреждения: Милья (71), Гумбау (77), Эрик Гарсия (79), Роко (86).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    Serhii P.
    Serhii P., 18.12.2021 21:25
    +1
    Слабаки!
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