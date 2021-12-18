В поединке 18-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» на выезде обыграл «Болонью» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Болонья» — «Ювентус» — 0:2
Голы: Мората, 6, Куадрадо, 69
Обзор матча
0:1, Мората, 6
0:2, Куадрадо, 69
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуан Куадрадо (Ювентус).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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