18-й тур
Болонья
0 : 2
Ювентус
18.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ювентус пытается вернуться в топ-4. Команда добыла важную победу

Туринская команда обыграла «Болонью»

  • 18.12.2021 21:01
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Ювентус пытается вернуться в топ-4. Команда добыла важную победу
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» после кризисной первой части сезона чемпионата Италии пытается хотя бы вернуться в зону Лиги чемпионов.

После ничьей в прошлом туре с «Венецией» туринская команда сумела обыграть «Болонью» со счетом 2:0.

«Ювентус» набрал 31 пункт. Отставание от топ-4 все еще составляет солидные 5 очков с матчем в запасе у соперников.

Чемпионат Италии. 18-й тур

Болонья - Ювентус 0:2
Голы: Мората, 6, Куадрадо, 69

Источник — Sport.ua

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