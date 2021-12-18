Ювентус пытается вернуться в топ-4. Команда добыла важную победу

«Ювентус» после кризисной первой части сезона чемпионата Италии пытается хотя бы вернуться в зону Лиги чемпионов.

После ничьей в прошлом туре с «Венецией» туринская команда сумела обыграть «Болонью» со счетом 2:0.

«Ювентус» набрал 31 пункт. Отставание от топ-4 все еще составляет солидные 5 очков с матчем в запасе у соперников.

Чемпионат Италии. 18-й тур

Болонья - Ювентус 0:2

Голы: Мората, 6, Куадрадо, 69