Ювентус пытается вернуться в топ-4. Команда добыла важную победу

«Ювентус» после кризисной первой части сезона чемпионата Италии пытается хотя бы вернуться в зону Лиги чемпионов.
После ничьей в прошлом туре с «Венецией» туринская команда сумела обыграть «Болонью» со счетом 2:0.
«Ювентус» набрал 31 пункт. Отставание от топ-4 все еще составляет солидные 5 очков с матчем в запасе у соперников.
Чемпионат Италии. 18-й тур
Болонья - Ювентус 0:2
Голы: Мората, 6, Куадрадо, 69
Источник — Sport.ua
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