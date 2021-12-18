Игорь ЛЕОНОВ: «Остался осадочек. Я мог дать команде больше»

Экс-тренер «Миная» рассказал о своей отставке

  • 18.12.2021 20:17
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Игорь ЛЕОНОВ: «Остался осадочек. Я мог дать команде больше»
© ФК Минай. Игорь Леонов

Бывший главный тренер «Миная» Игорь Леонов рассказал о своей недавней отставке.

«Президент сказал, что претензий нет к тренерскому штабу и ко мне лично. Это касается тренировочного процесса и результатов. Может, некоторые игры были не очень выразительны, там были свои причины. Из девяти игр две мне не понравились. Я уже говорил, что это выездные матчи с «Днепром-1» и «Александрией».

Семь игр мы провели на хорошем уровне, сказал президент. И зрителям нравилось, и ему лично. Мне самое главное, что это понравилось ему. Не было результата в этих играх. Он говорит, что из-за этого принял такое решение. Я ему сказал, что, может, оно и к лучшему. Я не знаю, его это решение или не его. Но, когда я пришел, я уже знал, что не являюсь главным тренером.

Остался небольшой осадочек. Я знаю, что мог больше дать команде. Но, может быть, мало времени было», — отметил Леонов.

Леонов возглавлял «Минай» с начала октября 2021 года.

Источник — Футбол 1/2/3

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