Игорь ЛЕОНОВ: «Остался осадочек. Я мог дать команде больше»

Бывший главный тренер «Миная» Игорь Леонов рассказал о своей недавней отставке.
«Президент сказал, что претензий нет к тренерскому штабу и ко мне лично. Это касается тренировочного процесса и результатов. Может, некоторые игры были не очень выразительны, там были свои причины. Из девяти игр две мне не понравились. Я уже говорил, что это выездные матчи с «Днепром-1» и «Александрией».
Семь игр мы провели на хорошем уровне, сказал президент. И зрителям нравилось, и ему лично. Мне самое главное, что это понравилось ему. Не было результата в этих играх. Он говорит, что из-за этого принял такое решение. Я ему сказал, что, может, оно и к лучшему. Я не знаю, его это решение или не его. Но, когда я пришел, я уже знал, что не являюсь главным тренером.
Остался небольшой осадочек. Я знаю, что мог больше дать команде. Но, может быть, мало времени было», — отметил Леонов.
Леонов возглавлял «Минай» с начала октября 2021 года.
Источник — Футбол 1/2/3
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