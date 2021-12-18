Агент Эриксена: «Кристиан продолжит играть. Футбол – его страсть»

Мартин Шутс – о будущем своего клиента

  • 18.12.2021 17:24
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Агент Эриксена: «Кристиан продолжит играть. Футбол – его страсть»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Агент Кристиана Эриксена, который вчера расторг контракт с «Интером», заявил, что 29-летний хавбек намерен продолжать карьеру:

«Крис в хорошем физическом состоянии, и он продолжит играть. Я очень оптимистично настроен. Футбол – его страсть.

Два клуба уже позвонили мне, чтобы узнать, как у него дела. Это было давно, когда у него еще был контракт с «Интером», и он тренировался сам.

Что касается «Интера», все и так было ясно. Италия – единственная страна, не разрешающая играть или тренироваться с дефибриллятором».

Источник — AS

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