Агент Эриксена: «Кристиан продолжит играть. Футбол – его страсть»

Агент Кристиана Эриксена, который вчера расторг контракт с «Интером», заявил, что 29-летний хавбек намерен продолжать карьеру:

«Крис в хорошем физическом состоянии, и он продолжит играть. Я очень оптимистично настроен. Футбол – его страсть.

Два клуба уже позвонили мне, чтобы узнать, как у него дела. Это было давно, когда у него еще был контракт с «Интером», и он тренировался сам.

Что касается «Интера», все и так было ясно. Италия – единственная страна, не разрешающая играть или тренироваться с дефибриллятором».