Иван ГЕЦКО: «Эвертон заплатит за Миколенко большие деньги»

Специалист рассказал о переходе защитника «Динамо» в английский клуб

  • 18.12.2021 16:58
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Иван ГЕЦКО: «Эвертон заплатит за Миколенко большие деньги»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Бывший форвард национальной сборной Украины по футболу Иван Гецко поделился мнением о скором переходе 22-летнего украинского левого защитника киевского «Динамо» Виталия Миколенко в английский «Эвертон».

«Для меня интерес известного клуба АПЛ к молодому игроку «Динамо» стал полной неожиданностью. Тем более, за такие большие деньги для флангового защитника. Значит, соответствующие службы киевского клуба хорошо сработали.

Выдержит ли Миколенко испытание сильнейшей мировой футбольной лигой? Физически — да, а если Виталий почувствует и доверие в «Эвертоне» к своей персоне, то и по игровым качествам к нему не будет вопросов. Хотя пока сложно сказать, на какой позиции Миколенко собираются использовать в «Эвертоне». Я все же склоняюсь к тому, что он принесет больше пользы на месте левого полузащитника», — отметил Гецко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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