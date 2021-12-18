Источник: Динамо не хочет возвращения Родригеша в Киев зимой

Киевское «Динамо» не собирается досрочно возвращать из аренды в «Труа» 26-летнего люксембургского вингера Жерсона Родригеша.

Футболист выступает за «Труа» на правах аренды с августа 2021 года. Соглашение рассчитано до конца июня 2022 года. Ранее сообщалось, что главному тренеру «Труа» Лорену Баттлесу не нравится образ жизни Родригеша, и он не видит его в составе своей команды.

«Проблемы «Труа» и Жерсона Родригеша — это уже сугубо их проблемы. По крайней мере, еще минимум на полгода. Именно столько осталось до конца сезонного арендного соглашения. Жерсона в Киеве зимой видеть не хотят, и это — факт. У «Труа» была опция первоочередного (а не обязательного!) выкупа по окончании сезона, но... Летом придется решать и этот вопрос», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В текущем сезоне Жерсон провел за «Труа» 9 матчей в чемпионате Франции, где забил один гол.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €3 миллиона.