Источник: Динамо не хочет возвращения Родригеша в Киев зимой

Футболист останется в «Труа» до конца арендного соглашения

  • 18.12.2021 16:19
  • 1810 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Динамо не хочет возвращения Родригеша в Киев зимой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» не собирается досрочно возвращать из аренды в «Труа» 26-летнего люксембургского вингера Жерсона Родригеша.

Футболист выступает за «Труа» на правах аренды с августа 2021 года. Соглашение рассчитано до конца июня 2022 года. Ранее сообщалось, что главному тренеру «Труа» Лорену Баттлесу не нравится образ жизни Родригеша, и он не видит его в составе своей команды.

«Проблемы «Труа» и Жерсона Родригеша — это уже сугубо их проблемы. По крайней мере, еще минимум на полгода. Именно столько осталось до конца сезонного арендного соглашения. Жерсона в Киеве зимой видеть не хотят, и это — факт. У «Труа» была опция первоочередного (а не обязательного!) выкупа по окончании сезона, но... Летом придется решать и этот вопрос», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В текущем сезоне Жерсон провел за «Труа» 9 матчей в чемпионате Франции, где забил один гол.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €3 миллиона.

Источник — Telegram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 18.12.2021 16:36
    +4
    Продайте уже его туркам.
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 18.12.2021 16:57
    0
    Опять дочка папу не увидит
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности