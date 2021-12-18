ГЕЦКО: «Сборной Украины нельзя разбрасываться защитниками уровня Мампасси»

Специалист поделился мнением о переходе футболиста «Шахтера» в московский «Локомотив»

  • 18.12.2021 16:04
  • 1057 просмотров
  • 6 комментариев
ГЕЦКО: «Сборной Украины нельзя разбрасываться защитниками уровня Мампасси»
© Instagram. Марк Мампасси (в центре)

Бывший футболист сборной Украины Иван Гецко рассказал о переходе 18-летнего украинского защитника «Шахтера» Марка Мампасси в московский «Локомотив».

«Марк Мампасси неизвестен широкому кругу болельщиков даже в Украине. Поэтому переход 18-летнего защитника за серьезные деньги в «Локомотив» — это свидетельство качественной работы «Шахтера» на трансферном рынке, или «железнодорожники» разглядели в нем очень талантливого игрока, который в ближайшие годы принесет им пользу, а затем будет продан с выгодой в более именитый клуб.

На мой взгляд, менеджеры «горняков» на примере Мампасси хотели продемонстрировать, что умеют продавать за большие деньги не только бразильских легионеров, защищавших цвета «Шахтера», но и воспитанников клубной академии.

Что касается выступлений Марка за юниорскую сборную Украины, то, поверьте, защитниками такого уровня нельзя разбрасываться. Тем более, что его переход в «Локомотив» — это инициатива «Шахтера», а не прихоть футболиста», — считает Гецко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    oenergo.com
    oenergo.com, 18.12.2021 16:14
    +8
    Если игрок не нужен Шахтеру, то значит он очень перспективный?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    Sviatoslav Kudelych, 18.12.2021 16:25
    +6
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    Chemist
    Chemist, 18.12.2021 16:47
    +1
    Забар, Попов, Сирота, на крайняк Бондар....А шлак нехай в ращці кантується..Ваня, мабуть, з бодуна..
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    Aleks04
    Aleks04, 18.12.2021 16:46
    +1
    А что там за урАвень такой?!
    Продать такое гуано привозило за 4 млн - это нужно уметь!
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    Istm
    Istm, 18.12.2021 17:06
    0
    це сміття поїхало на росію, все, варто забути про нього і не згадувати, що таке тут було.
    Ні про які виступи у збірній мови йти не може.
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    johndow
    online
    johndow, 18.12.2021 16:40
    0
    oenergo.com, 18.12.2021 16:14
    Если игрок не нужен Шахтеру, то значит он очень перспективный?
    за 4 ляма чего бы и не отдать то, что самим не нужно)
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