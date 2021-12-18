Микель АРТЕТА: «Обамеянг? Все совершают ошибки, готов принять это»

Наставник «Арсенала» - о ситуации вокруг Пьера-Эмерика Обамеянга

  • 18.12.2021 12:26
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Микель АРТЕТА: «Обамеянг? Все совершают ошибки, готов принять это»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию вокруг форварда команды Пьера-Эмерика Обамеянга, который был лишен капитанской повязки из-за нарушения дисциплины:

«У нас есть другие капитаны, список капитанов составляется на случай, если игрок не может играть, получил травму или по другим причинам. В таких случаях ответственность берут на себя другие игроки. У нас есть группа лидеров, которые принимают решения, они постоянно общаются со мной, нужно, чтобы они проявили лидерство и взяли на себя ответственность.

Все совершают ошибки. Считаю, что каждый действует из лучших намерений, даже если совершает ошибки. У каждого свой личный опыт, поэтому то, что мы считаем ошибкой, для некоторых может быть абсолютно нормальным. Я готов принять это, думаю, мы показывали это во многих случаях».

Источник — Sky Sports

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