Микель АРТЕТА: «Обамеянг? Все совершают ошибки, готов принять это»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию вокруг форварда команды Пьера-Эмерика Обамеянга, который был лишен капитанской повязки из-за нарушения дисциплины:

«У нас есть другие капитаны, список капитанов составляется на случай, если игрок не может играть, получил травму или по другим причинам. В таких случаях ответственность берут на себя другие игроки. У нас есть группа лидеров, которые принимают решения, они постоянно общаются со мной, нужно, чтобы они проявили лидерство и взяли на себя ответственность.

Все совершают ошибки. Считаю, что каждый действует из лучших намерений, даже если совершает ошибки. У каждого свой личный опыт, поэтому то, что мы считаем ошибкой, для некоторых может быть абсолютно нормальным. Я готов принять это, думаю, мы показывали это во многих случаях».