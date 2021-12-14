Понижение. Арсенал лишил Обамеянга капитанской повязки

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг лишен звания капитана команды.
Пресс-служба клуба утверждает, что такое решение принято из-за нарушения игроком дисциплины.
Также Обамеянг не будет рассматриваться тренерским штабом «Арсенала» для участия в предстоящем матче АПЛ против «Вест Хэма», который состоится 15 декабря.
В этом сезоне Обамеянг сыграл 15 матчей за «Арсенал», забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, «Манчестер Сити» и «Барселона» готовы купить Обамеянга.
Источник — ФК Арсенал Лондон
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