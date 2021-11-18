Манчестер Сити и Барселона готовы купить Обамеянга

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время может покинуть Лондон.

Как сообщает источник, 32-летнего габонца хотят купить «Манчестер Сити» и «Барселона». Клубы хотят провернуть трансфер в январе 2022 года. Представители «горожан» уже связались с «Арсеналом» по поводу возможного трансфера.

Напомним, что текущий контракт Обамеянга с «Арсеналом» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Обамеянг сыграл 11 матчей за клуб, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова дать 40 млн евро за форварда «Зальцбурга» Адейеми.