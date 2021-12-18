Капитан Интера вошел в топ-10 по матчам в истории Серии А

Вчера «Интер» в 18-м туре Серии А на выезде разгромил «Салернитану» 5:0. Для капитана «нерадзурри» Самира Хандановича этот матч стал 533-м в карьере в Серии А.

По этому показателю 37-летний словенский голкипер вошел в топ-10 в истории Серии А. В ближайшее время Ханданович может также опередить Сильвио Пиолу (537 матчей) и Роберто Манчини (541 матч).

Из своих 533 матчей в Серии А Ханданович 347 провел за «Интер», 182 за «Удинезе», 3 за «Тревизо» и 1 – за «Лацио».

Топ-10 игроков по матчам в истории Серии А: