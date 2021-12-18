АЛИЕВ: «Для Мампасси закрыта дверь в сборную Украины? Считаю это бредом»

Известный экс-футболист – о переходе защитника «Шахтера» в «Локомотив»

  • 18.12.2021 08:40
  • 484 просмотра
  • 2 комментария
АЛИЕВ: «Для Мампасси закрыта дверь в сборную Украины? Считаю это бредом»
© ФК Джуниорс. Александр Алиев

Экс-полузащитник «Локомотива», киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал переход в московский «Локомотив» украинца Марка Мампасси, который в перспективе так же может принять российское гражданство.

«Мампасси не такой известный игрок, чтобы о нем было столько внимания. Перешел и перешел. Могу пожелать ему только удачи в клубе, в котором я играл и очень люблю. Желаю, чтобы он приносил пользу и оправдал надежды, которые на него возлагают.

Сборная Украины? В национальной команде он не играл, а юношеская... Думаю, да, двери в сборную Украины для него закрыты в нынешней ситуации, хотя считаю это бредом.

Как уроженец Донецка получит российское гражданство? Во-первых, Донецк и Донбасс – это Украина, а что касается паспорта. Ничего такого. Я тоже приехал в Украину и принял украинское гражданство. Желаю только, чтобы он прославлял в «Локомотиве» Украину, чтобы проявлял себя. Чтобы его трансфер оправдал вложенные в него деньги», - сказал Алиев.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol1552
    online
    kortizol1552, 18.12.2021 09:03
    0
    а что в Мариуполе двери в сборную для него были открыты? даже Ризнык не может попасть в сборную, он явно большего достоин чем числится третьим номером в сборной, а тут какой-то Мампасси. ничего он не потеряет если не сыграет 10 минут выйдя на замену в товарняке против условного Кипра.
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    kortizol1552
    online
    kortizol1552, 18.12.2021 08:59
    0
    PFCLviv, 18.12.2021 08:48
    "Авторитетна" думка алкоголіка...
    ты сам то трезвенник
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    PFCLviv
    PFCLviv, 18.12.2021 08:48
    0
    "Авторитетна" думка алкоголіка...
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