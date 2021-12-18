МОНЗУЛЬ: «С Гармашем лучше не начинать общение. Но он изменился»

Арбитр Катерина Монзуль в интервью Виктору Вацко рассказала о проблемных игроках в украинском футболе:
«Проблемный ли игрок Вербич? Для меня – нет. Бывает много разговоров, но во время игры я не чувствовала агрессию от него. Есть агрессивные игроки, а он просто общается, находим общий язык. Проблем нет. Мемы про отношения с Вербичем? Ничего нет. Реагирую с улыбкой. Если выбирать из двух зол, то лучше пусть об этом говорят, чем о другом негативе.
Кто самый проблемный игрок в УПЛ? Я воздержусь от комментариев. Есть такие футболисты, я их знаю. Если я скажу, то будет обида со стороны этих игроков. Но парочка таких есть.
Проблемный ли игрок Гармаш? С ним лучше не начинать общение. Но он сильно изменился сейчас, стал сдержанным. Я думаю, руководители и тренеры повлияли на него. Раньше он был более эмоциональным».
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Источник — Вацко Live
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