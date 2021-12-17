МОНЗУЛЬ: «Женщины должны варить борщ? В глубине души мне обидно»

Украинский арбитр Катерина Монзуль в интервью Виктору Вацко рассказала о старте судейской карьеры и своем отношении к сексизму:

«Когда я начинала, это 2000 год, в принципе, женский арбитраж был диковинкой, если честно признаться. Это сейчас УАФ развивает женский футбол и арбитраж. Со стороны ассоциации есть большая поддержка женского футбола.

В те времена я судила юношеский футбол, районные и областные матчи, все шло шаг за шагом. У болельщиков свой темперамент, они приходят просто отдохнуть. Когда проходит 5–10 минут, то у них уже не о футболе мысли. Они начинают обсуждать: а кто ж там в поле судит, мужчина или женщина? Для них уже футбол неинтересен, разговоры идут о другом. В то время это была диковинка, это было только начало, и вызывало удивление у многих.

Женщины должны варить борщ, а не судить футбол? Я стараюсь на это не обращать внимания. Но разве женщина не должна заниматься хозяйством? Должна. Воспитывать детей – должна. Заниматься семьей – да. Сексисткие фразы? В душе это обидно. Стараюсь со временем менять к этому отношение. Не пропускать через себя. Искренне скажу, что в глубине души мне обидно. И по-человечески это нормально, что у меня возникает какая-то обида».