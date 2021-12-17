МОНЗУЛЬ: «Женщины должны варить борщ? В глубине души мне обидно»

Украинский арбитр рассказала о старте судейской карьеры и сексизм

  • 17.12.2021 21:48
  • 1659 просмотров
  • 12 комментариев
МОНЗУЛЬ: «Женщины должны варить борщ? В глубине души мне обидно»
© Вацко LIVE. Катерина Монзуль

Украинский арбитр Катерина Монзуль в интервью Виктору Вацко рассказала о старте судейской карьеры и своем отношении к сексизму: 

«Когда я начинала, это 2000 год, в принципе, женский арбитраж был диковинкой, если честно признаться. Это сейчас УАФ развивает женский футбол и арбитраж. Со стороны ассоциации есть большая поддержка женского футбола.

В те времена я судила юношеский футбол, районные и областные матчи, все шло шаг за шагом. У болельщиков свой темперамент, они приходят просто отдохнуть. Когда проходит 5–10 минут, то у них уже не о футболе мысли. Они начинают обсуждать: а кто ж там в поле судит, мужчина или женщина? Для них уже футбол неинтересен,  разговоры идут о другом. В то время это была диковинка, это было только начало, и вызывало удивление у многих.

Женщины должны варить борщ, а не судить футбол? Я стараюсь на это не обращать внимания. Но разве женщина не должна заниматься хозяйством? Должна. Воспитывать детей – должна. Заниматься семьей – да. Сексисткие фразы? В душе это обидно. Стараюсь со временем менять к этому отношение. Не пропускать через себя. Искренне скажу, что в глубине души мне обидно. И по-человечески это нормально, что у меня возникает какая-то обида».

Источник — Вацко Live

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    turist86, 17.12.2021 22:21
    +1
    Доросла людина повинна вміти готувати їжу незалежно від статі
    Ссылка
    - * -
    - * -, 17.12.2021 22:15
    +1
    Правильно: Женщина должна УМЕТЬ варить борщ. Потому что некоторые молодухи без шаров.)
    А судят Катя отлично. Не зря же у неё категория ФИФА!
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    Oleg Oleg
    Oleg Oleg, 17.12.2021 22:52
    0
    б..... суди женский футбол, чего ты лезешь в мужской???
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    smart-Forever---
    smart-Forever---, 17.12.2021 22:28 (изменен)
    0
    turist86, 17.12.2021 22:21
    Доросла людина повинна вміти готувати їжу незалежно від статі
    Клёво получается - мужики жрать готовят, стирают, моют полы, убирают туалеты и нянчат детей, а бабы в это время воюют, работают сварщиками, копают ямы, строят здания, спасают жизни
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    smart-Forever---
    smart-Forever---, 17.12.2021 22:16 (изменен)
    0
    Вообще, если женщина хочет быть нормальной мамой, то природа как-бы подсказывает ей, что после кормления грудью ребёнка, ребёнку потом нужен и борщ, и пюре из картошечки, и многое многое, многое. Да, заодно и накормить мужа тем -же борщём и той-же картошкой, с отбивнушками.
    А у нас что получается: родила ребёнка - искусственные смеси. Сама на работу - мужик у плиты. Потом мы удивляемся, а почему НЕТ нормальных жен: всё больше альфа-самки и феминистки.
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    smart-Forever---
    smart-Forever---, 17.12.2021 22:50
    -1
    Минус поставил какой-то пидор, шоб ты сдох от коронки
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    smart-Forever---
    smart-Forever---, 17.12.2021 22:44 (изменен)
    -1
    Да и вообще, если ты пришёл в ЭТОТ мир мужчиной, то будь добр исполняй обязанности мужика. По- полной. Если ты женщина - соответственно. Ибо так определено Господом Богом. Но если вы другого мнения на этот счёт, и не верите ни во что, да без проблем: исторические Содом и Гоморра вам в напоминание....
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    - * -
    - * -, 17.12.2021 22:18
    -1
    - * -, 17.12.2021 22:15
    Правильно: Женщина должна УМЕТЬ варить борщ. Потому что некоторые молодухи без шаров.)
    А судят Катя отлично. Не зря же у неё категория ФИФА!
    ...она попала в категорию элитных судей ФИФА, причём стала первой женщиной-судьёй из Украины, удостоившейся такого звания.
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    smart-Forever---
    smart-Forever---, 17.12.2021 22:21
    -2
    - * -, 17.12.2021 22:18
    ...она попала в категорию элитных судей ФИФА, причём стала первой женщиной-судьёй из Украины, удостоившейся такого звания.
    Да мне всё равно, кто она, пусть даже историческая царица Савская. Если ты женщина и хочешь быть действительно матерью, а не бездушным автоматом для производства потомства, то нужно следовать написанных мной истин. Истин для женщин
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    cucumber
    cucumber, 17.12.2021 22:42
    -3
    Она оказывается инфицирована феминизмом, как известно феминистки не борются за права женщин, они борются за власть феминисток над всеми, чтобы им прислуживали и женщины и мужчины. Сейчас как раз в ее словах слышу эту надменность и потребность в привилегиях конкретно для нее.
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    ozzy
    ozzy, 17.12.2021 22:08
    -5
    вспомни Пихаленка и иди варить борщ если сможеш !
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    ozzy
    ozzy, 17.12.2021 22:08
    -6
    ЧМОшница!
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