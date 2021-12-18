В матче 18-го тура чемпионата Испании «Сельта» победила «Эспаньол» (3:1).
У хозяев забили Санти Мина, Яго Аспас и Денис Суарес. У гостей гол престижа ударом почти с центра поля забил Лорен Морон.
«Сельта» набрала 20 очков (12-е место), а у «Эспаньола» 23 балла (9-я позиция).
Лига 1. 18-й тур
Сельта – Эспаньол – 3:1
Голы: Мина, 3, Аспас, 47, Суарес, 82 – Лорен Морон, 90+2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Лорен Морон (Эспаньол).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Суарес (Сельта).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Мина (Сельта).
Источник — Sport.ua
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