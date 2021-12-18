18-й тур
Сельта
3 : 1
Эспаньол
17.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Гол с центра поля! Сельта нанесла поражение Эспаньолу

У гостей гол престижа ударом почти с центра поля забил Лорен Морон

  • 18.12.2021 00:23
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ВИДЕО. Гол с центра поля! Сельта нанесла поражение Эспаньолу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лорен Морон

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Сельта» победила «Эспаньол» (3:1).

У хозяев забили Санти Мина, Яго Аспас и Денис Суарес. У гостей гол престижа ударом почти с центра поля забил Лорен Морон.

«Сельта» набрала 20 очков (12-е место), а у «Эспаньола» 23 балла (9-я позиция).

Лига 1. 18-й тур

Сельта – Эспаньол – 3:1

Голы: Мина, 3, Аспас, 47, Суарес, 82 – Лорен Морон, 90+2.

Сельта: Дитуро, Мальо, Араухо, Айду, Галан, Бельтран (Суарес, 46), Тапия, Аспас (Нолито, 85), Серви, Мина (Сотело, 89), Мендес (Вейга, 87).

Эспаньол: Диего Лопес, Мигелон (Морланес, 58), Педроса (Вила, 87), Кабрера, Гомес, Дардер, Мелендо (Меламед, 58), Эррера (Лорен Морон, 58), Пуадо, Рауль де Томас, Алейш Видаль (Санчес, 74).

Предупреждения: Мина 89, Мальо 90 – Вила 90.

Судья: Гомес.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Лорен Морон (Эспаньол).
82' ГОЛ ! Мяч забил Денис Суарес (Сельта).
48' ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
3' ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Мина (Сельта).

Источник — Sport.ua

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