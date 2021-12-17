Волки позорные. Бавария уничтожила Вольфсбург, забивая голы на любой вкус

17-й тур чемпионата Германии начался с поединка «Баварии» против «Вольфсбурга».
Игра получилась односторонней. Хозяева поля уничтожили «волков» (4:0), забивая голы на любой вкус.
Голами отметились Томас Мюллер, Дайо Упамекано, Лерой Сане и Роберт Левандовски.
«Бавария» набрала 43 очка и упрочила лидерство в Бундеслиге.
Бундеслига. 17-й тур
Бавария – Вольфсбург – 4:0
Голы: Мюллер, 7, Упамекано, 57, Сане, 59, Левандовски, 87.
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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