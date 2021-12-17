17-й тур чемпионата Германии начинается с поединка «Баварии» против «Вольфсбурга».
Смотрите 17 декабря в 21:30 на MEGOGO видеотрансляцию матча 17-го тура Бундеслиги.
Бавария – Вольфсбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Дайот Упамекано (Бавария).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
Источник — Sport.ua
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