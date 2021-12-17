Тренер Ирландии: «Высокая конкуренция. Украина играла в 1/4 финала Евро»

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций 2022/23, по итогам которой его команда будет играть в группе B1 с Украиной, Шотландией и Арменией.
«Мое первое впечатление – это группа с высоким уровнем конкуренции. Украина играла в четвертьфинале Евро 2020, Шотландия выиграла последние 6 матчей, а Армения значительно улучшила свои результаты, недавно опередив сборную Исландии в отборочной группе ЧМ-2022.
Все команды способны отобрать очки друг у друга, поэтому нас ждет интересная борьба. Мы были в третьей корзине посева, поэтому мало кто ожидает, что мы выиграем группу. Но это, безусловно, станет для нас настоящим вызовом».
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